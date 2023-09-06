"Татнефть" планирует направить 12,6 млрд рублей на строительство киноконцертного зала в Альметьевске, проект компании инвестиционный совет Татарстана одобрили на заседании в среду, сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана.

В Альметьевске расположен центральный офис "Татнефти". Комплекс будет включать концертный зал вместимостью около 1,1 тыс. мест; два кинозала на 50 мест каждый; универсальный зал вместимостью около 150 мест.

Также проектом предусмотрены ресторан на 100 мест, выставочное пространство, площадки для проведения концертов. Ожидается, что сумма налоговых поступлений в бюджет Татарстана за 12 лет составит 212,6 млн рублей.