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"Татнефть" хочет построить в Альметьевске киноконцертный зал за 12,6 млрд рублей

6 сентября 2023, 17:00 358 Время чтения ≈ < минуты
Источник: interfax.ru

"Татнефть" планирует направить 12,6 млрд рублей на строительство киноконцертного зала в Альметьевске, проект компании инвестиционный совет Татарстана одобрили на заседании в среду, сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана.

В Альметьевске расположен центральный офис "Татнефти". Комплекс будет включать концертный зал вместимостью около 1,1 тыс. мест; два кинозала на 50 мест каждый; универсальный зал вместимостью около 150 мест.

Также проектом предусмотрены ресторан на 100 мест, выставочное пространство, площадки для проведения концертов. Ожидается, что сумма налоговых поступлений в бюджет Татарстана за 12 лет составит 212,6 млн рублей.

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Метки: ТАТНЕФТЬ, ИНВЕСТПРОЕКТ, ТАТАРСТАН
Отрасль: Строительство 

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