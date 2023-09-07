На территории компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») началось строительство новой земной станции, которая будет использоваться в интересах пилотируемой космонавтики.

Приемо-передающий цифровой телевизионный комплекс «Орион-Ц» предназначен для обеспечения звуковой связи и видеосвязи между Центром управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Роскосмос) и российским сегментом Международной космической станции.

Размещение «Ориона-Ц» на базе решетневской фирмы обусловлено как квалификацией ее специалистов, так и самим географическим положением города, который находится почти в центре России.

Многие годы в составе компании «Решетнев» действует Центральный командно-измерительный пункт «Железногорск», на котором в интересах Госкорпорации «Роскосмос» обеспечивается управление космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.

После завершения установки станции «Орион-Ц» будут проведены ее испытания, в том числе пробные сеансы связи.