За восемь месяцев 2023 года выполнены все запланированные мероприятия по модернизации Северской ТЭЦ АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом»). Техперевооружение станции предполагает вложения в размере 9 млрд рублей – это самый крупный инвестпроект региона. Модернизация предусматривает изменение тепловой схемы ТЭЦ, компактизацию производства, включает реконструкцию 10 котлоагрегатов второй очереди и установку двух новых паровых турбин, вспомогательного оборудования.

В котельном цехе в настоящее время идет монтаж экологичного котлоагрегата № 13. В ноябре прошлого года заложены первые кубы бетона под фундаменты котла и вспомогательного оборудования. Вес уже смонтированных на сегодняшний день каркаса и котельного оборудования – более 900 тонн.

На каркасе котлоагрегата смонтированы первая и вторая ступени воздухоподогревателя и водяного экономайзера, пароперегреватель. Из вспомогательного оборудования – рукавный фильтр, шлюзовые питатели выгрузки пыли, дымососы, питатели сырого угля, сепараторы, пылепитатели. Готовы помещения под комплексное распределительное устройство и систему автоматизированного управления.

Также на кровле бункерной галереи монтируют сепараторы пыли – часть системы пылеприготовления котла № 21. Это первый котлоагрегат из восьми второй очереди, подлежащих частичной реконструкции – установке современной системы пылепитания. Новое оборудование до конца этого года также смонтируют еще на двух котлах. В 2024 году будут реконструированы котлоагрегаты № 14, 15, 20, в 2025 году – № 10 и 11. Готовят к демонтажу котлоагрегат № 12. К работам планируется приступить до конца сентября.

В турбинном цехе освобождают место под новые турбины. Завершен демонтаж оборудования ячейки турбины № 12. За 3 месяца демонтировано около 1400 кубометров железобетона старого фундамента, более 800 тонн оборудования и металлоконструкций: площадки обслуживания, колонны, настил, трубопроводы, кабели.

Освобождение ячеек от старого турбинного оборудования запускает следующий этап реконструкции – строительство фундаментов под новые современные турбоагрегаты. Генераторы для них уже находятся на станции, а сами турбины прибудут в сентябре – ноябре 2023 года. К монтажу фундаментов подрядчик приступит в этом месяце.

Модернизация генерирующего и котельного оборудования Северской ТЭЦ поэтапно продвигается вперед, это позволит городу получить к 2026 году более эффективную, надежную и компактную станцию с современной системой очистки дымовых газов.

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты АО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,3 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.

Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»