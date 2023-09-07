Свыше 4 млрд рублей инвестируют в новое производство в Ступино

На предоставленном земельном участке по импортозамещающей областной программе «Земля за 1 рубль» компания «КСМК-М4» построит в городском округе Ступино завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.

«На заводе компании «КСМК-М4» будет выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в реализацию масштабного проекта превысят 4 млрд рублей. Запуск производства планируется осуществить в 2026 году. После вывода предприятия на полную мощность завод будет выпускать 400 тыс. кубометров продукции в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырье, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории.

«Для реализации инвестпроекта компания получила в аренду на три года участок площадью 10 гектаров. Льготная арендная ставка - 1 рубль в год. Здесь появится здание главного производственного комплекса, склад песка и весовая. Наполнение российского рынка качественным стройматериалом является важнейшей задачей в строительной отрасли, в том числе жилищной сфере», - подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области (https://invest.mosreg.ru/investor/map).