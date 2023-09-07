Сегодня, 7 сентября, начальник ФКУ Упрдор Москва-Харьков Сергей Недялков и губернатор Орловской области Андрей Клычков открыли движение по капитально отремонтированному участку км 0 – км 6 федеральной трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов в Орловском районе.

На объекте выполнено расширение и усиление дорожной одежды, отремонтировано 11 примыканий и пересечений, построено 11 новых водопропускных труб, укреплены откосы и обочины, устроены дополнительные переходно-скоростные и накопительные полосы, линии искусственного электроосвещения, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение. Для жителей поселков Куликовский, Телецентр, Малая Куликовка, села Грачевка устроены десять автобусных остановок, пешеходные тротуары с перильным ограждением. Также в населенных пунктах установлены тактильные указатели для людей с ограниченными возможностями здоровья.

После проведенных работ обновленный участок дороги Р-119 Орел-Тамбов, где в сутки проезжает до 15 тыс. автомобилей, стал безопасным и комфортным. На отрезке со второго по шестой километр проезжая часть расширена с двух до четырех полос. Для снятия рисков лобовых столкновений встречные потоки разделены осевым барьерным ограждением.

«Дорожники приложили все усилия, чтобы минимизировать неудобства для водителей и местных жителей, связанные с капремонтом, поэтому в кратчайшие сроки и без потери качества обеспечено бесперебойное движение, работы завершены с опережением календарного графика почти на два месяца», - отметил начальник ФКУ Упрдор Москва-Харьков Сергей Недялков.

О том, как важна эта дорога для Орловской области, рассказал глава региона Андрей Клычков:

«Благодарю дорожников за досрочный ввод этого значимого для областной столицы и нескольких крупных районов территории объекта. Пропускная способность дороги увеличилась вдвое, что значительно повысит транспортную доступность для местных жителей, положительно скажется на формировании стратегически важных логистических цепочек, даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона».

***Федеральная трасса Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов относится к числу важнейших транспортных артерий ЦФО, так как служит для пропуска транзитного транспорта Орловской, Липецкой и Тамбовской областей, а также обеспечивает доступ к областным центрам с магистралей М-4 «Дон» и М-6 «Каспий». Дорога построена в 1950-х годах прошлого века по нормативам III категории, в 2002-м была принята в федеральную собственность. За это время силами ФКУ Упрдор Москва – Харьков приведено к нормативам около 90% от общей протяженности этой трассы в Орловской области.