Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина в рамках конкурсного отбора одобрил заявки регионов на модернизацию котельных за счёт специальных казначейских кредитов (СКК).

«Деятельность стройкомплекса России направлена на создание комфортных условий для жизни граждан. Особую роль в этом направлении играет эффективная работа жилищно-коммунального хозяйства. Она измеряется качеством предоставляемых населению услуг, а также их надёжностью и экологичностью. Для решения этих задач в том числе помогают инфраструктурные проекты с помощью средств СКК. Согласно последним одобренным заявкам, данный механизм позволит 12 регионам Дальневосточного, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов перевести котельные с угля и мазута на биотопливо», – сообщил Марат Хуснуллин.

Объекты теплоснабжения обновят в республиках Карелия, Коми, Саха (Якутия), Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской областях и Еврейской автономной области. В общей сложности данным регионам одобрено предоставление СКК на сумму около 8 млрд рублей. Оператором программы специальных казначейских кредитов выступает ППК «Фонд развития территорий».

«По одобренным заявкам в регионах будет реализовано 35 мероприятий. Они предусматривают проектирование и строительство новых современных котельных, а также модернизацию действующих, в том числе их перевод на топливные пеллеты, которые производят из органического сырья – торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Благодаря таким проектам мы не только повысим качество коммунальных услуг для жителей, но и уменьшим выбросы вредных веществ в воздух», – отметил Ильшат Шагиахметов, генеральный директор Фонда развития территорий.

Инструмент СКК является продолжением уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню».