Особенности применения законодательства в части деятельности электросетевых компаний, а также вопросы тарифного регулирования станут ключевыми темами практического семинара, который организует Российское энергетическое агентство Минэнерго России 20-21 сентября.

В рамках семинара будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с рассмотрением нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры и восстановлением баланса интересов в части порядка формирования стоимости технологического присоединения, лучшими практиками подключения к электрическим сетям, формированием тарифов на услуги по передаче электрической энергии, изменениями в расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, критериями территориальных сетевых организаций и консолидацией объектов электросетевого хозяйства.

Мероприятие, рассчитанное на сотрудников электросетевых компаний, смежных организаций, компаний ТЭК, представителей органов власти, будет проходить на платформе TrueConf. Приобретение дополнительного программного обеспечения не требуется – слушателям будет выслана ссылка на онлайн семинар и подробная инструкция по подключению.

«Вопросы правоприменительной практики в части присоединения к электросетям и формирования тарифов, по нашему опыту, требуют постоянного разъяснения с учетом последних изменений законодательства. Наш очередной семинар призван помочь региональным специалистам, непосредственно работающим с населением и организациями, получить подробные разъяснения по этим и другим актуальным темам нормативного регулирования работы электросетевого хозяйства», – отметила руководитель Департамента научной и образовательной деятельности РЭА Минэнерго России Татьяна Еферина.

По окончании семинара выдается сертификат РЭА Минэнерго России, методические материалы и видео запись мероприятия.

Заявки принимаются на электронную почту: PavlovSY@rosenergo.gov.ru.

Контактное лицо: Павлов Сергей Юрьевич, телефон: 8 (495) 789-92-92 (доб. 20-66, 23-25).