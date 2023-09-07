Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение трех новых объектов здравоохранения в сельских поселениях Отрадненского и Кавказского районов Краснодарского края, построенных в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» для развития системы оказания первичной медицинской помощи населению. Суммарная мощность подключенных энергетиками медицинских учреждений составила 100 кВт.

Специалисты обеспечили электросетевой инфраструктурой амбулатории в станице Передовой и хуторе Садовом Отрадненского района, а также новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Степном Кавказского района. Для подключения учреждений здравоохранения к центрам питания энергетики выполнили строительство новых и реконструкцию существующих линий электропередачи, трансформаторных пунктов, установили современные системы учета электроэнергии в точках присоединения.

Так, для подключения к сетям лечебного учреждения в станице Передовой энергетики реконструировали трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с увеличением мощности силового трансформатора и построили линию электропередачи с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Провод нового поколения обладает высокими техническими характеристиками и повышенной прочностью, гарантируя надежную передачу электроэнергии даже в сложных климатических условиях, а благодаря изоляции сводит к нулю возможность получения электротравм.