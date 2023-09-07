"Самарские РС" подключают ФАПы к электрическим сетям

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» принимает активное участие в реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого ведется модернизация первичного звена здравоохранения региона. Только в 2023 году в адрес энергетиков поступило более 10 заявок на технологическое присоединение новых медицинских пунктов.

Технологическое присоединение к сетям ведется в селах Верхнесъезжее Нефтегорского района, Успенка Сергиевского района, Чувашское Эштебенькино Челно-Вершинского района и других. Ведется строительство новых воздушных линий 0,4 кВ и отпаек от существующих, установка приборов учета электроэнергии. К настоящему времени работы завершены в Клявлино – объект здравоохранения подключен к электрическим сетям сетевой организации.

Новые ФАПы позволят принимать пациентов в комфортных условиях и повысить доступность пунктов первичной медицинской помощи, проводить диспансеризацию и профосмотры.

Самарская область – один из лидеров реализации национальных проектов в стране. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» принимает активное и непосредственное участие в выполнении ключевых задач региона и страны в целом. Энергетики плодотворно взаимодействуют с Правительством Самарской области и министерствами, что способствует более активному развитию региона в рамках существующих программ.