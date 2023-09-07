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В Мурманской области ГК 1520 цифровизировала железнодорожную станцию Пинозеро

7 сентября 2023, 13:15 348 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Дивизион ЖАТ ГК 1520 внедрил российскую цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ на станции Пинозеро Октябрьской железной дороги. Специалисты заменили устаревшую релейную систему электрической централизации на инновационную микропроцессорную систему МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства.

Система позволит персоналу дистанционно управлять стрелками и светофорами, устанавливать маршруты поездов и отслеживать состояние оборудования. Цифровая автоматика адаптирована к суровым климатическим условиям региона. В систему встроена киберзащита от несанкционированного доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Цифровизация повысит безопасность и пропускную способность линии. Работы — часть программы развития линии Мурманск — Петрозаводск для роста грузопотока к портам северной части Кольского полуострова.

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Строительство 

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