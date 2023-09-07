Дивизион ЖАТ ГК 1520 внедрил российскую цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ на станции Пинозеро Октябрьской железной дороги. Специалисты заменили устаревшую релейную систему электрической централизации на инновационную микропроцессорную систему МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства.

Система позволит персоналу дистанционно управлять стрелками и светофорами, устанавливать маршруты поездов и отслеживать состояние оборудования. Цифровая автоматика адаптирована к суровым климатическим условиям региона. В систему встроена киберзащита от несанкционированного доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Цифровизация повысит безопасность и пропускную способность линии. Работы — часть программы развития линии Мурманск — Петрозаводск для роста грузопотока к портам северной части Кольского полуострова.