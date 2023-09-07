Трехстороннее соглашение с новым инвестором территории опережающего развития "Тольятти" подписали министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и представители администрации города.

Инициатор проекта планирует организовать производство компонентов для силовых трансформаторов, которые позволят соблюдать температурный режим специальными системами охлаждения. Основными видами продукции будущего предприятия станут осевые вентиляторы, центробежные и прямоточные насосы.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для частного бизнеса - ключевые направления в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Комплексная работа команды правительства по формированию комфортного инвестклимата предоставляет уникальные возможности для развития бизнеса в Самарской области. Инвесторы приходят в регион, используют особые налоговые режимы, выбирают специальные инвестиционные площадки, получают сопровождение и поддержку на каждом этапе. Особенно это важно для диверсификации экономики Тольятти и Чапаевска, где сегодня действуют режимы территорий опережающего развития", - пояснил Дмитрий Богданов.

В настоящее время в федеральный реестр включены 64 резидента ТОР "Тольятти". Резиденты планируют инвестировать в свои проекты 40,8 млрд рублей и создать 11,1 тысячи рабочих мест. Тольяттинские компании уже инвестировали 29,2 млрд рублей и создали 9200 рабочих мест.

В Самарской области также действует ТОР "Чапаевск". В федеральный реестр резидентов включены 12 резидентов территории опережающего развития, готовых вложить в общей сложности 11,6 млрд. рублей инвестиций и создать 4,2 тысячи новых рабочих мест. Инвесторы уже вложили 4 млрд рублей и создали 1541 рабочее место.