Специалисты «Мособлэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы до конца года планирует построят 3,7 км кабельно-воздушных линий электропередачи на территории городского округа и установить две трансформаторные подстанции в микрорайоне Сходня Химок. Также в ближайшие месяцы энергетикам предстоит реконструкция распределительной подстанции на ул. Молодежной, в ходе которой будет увеличена мощность силового оборудования, будут установлены дополнительные ячейки 10 кВ и выполнена замена электрооборудования в РУ-0,4кВ.

С начала года компания выполнила строительство распределительного пункта 10 кВ и двух питающих кабельных линий КЛ-10кВ, общей протяженностью 2,1 км в районе ул. Кирова. Данные мероприятия обеспечили выдачу 5 МВт мощности и повысили надежность электроснабжения потребителей, расположенных на улицах Кирова, Калинина, Чапаева и Кольцевой.

Реконструкция кабельно-воздушных линий напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км повысили качество электроснабжения для многоквартирных домов, канализационно-насосной станции и теплового пункта в районе ул. Новозаводской в микрорайоне Подрезково, торговых павильонов на ул. Марии Рубцовой, и частных домовладений на ул. Октябрьской в микрорайоне Сходня.