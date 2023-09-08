Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) планирует выделить € 1,4 млрд на реализацию проекта строительства шельфовой ВЭС Baltica проектной мощностью 2,5 ГВт.

Проект реализуется совместно польской энергокомпанией PGE и датской Ørsted. ВЭС будет построена в польской части Балтийского моря в акватории 320 км2 в два этапа: первая очередь – Baltica 2 на 1,5 ГВт – на расстоянии около 40 км от польского побережья, вторая очередь – Baltica 3 на 1 ГВт – на расстоянии не менее 25 км. Всего в акватории ВЭС планируется установить порядка 180 ветровых турбин Siemens Gamesa по 14 МВт каждая, из которых 100 турбин Baltica 2 и 80 турбин Baltica 3. Также будут сооружены четыре шельфовые платформенные ПС, на каждой из них будет установлено два трансформатора и необходимая сетевая инфраструктура. Точкой подключения ВЭС к польской энергосистеме станет населенный пункт Чочево на севере страны. Ожидается, что Baltica 2 будет введена в эксплуатацию в 2027 г, Baltica 3 – к концу 2030 г.

Финансирование проекта будет осуществляться банком в рамках совместной с Еврокомиссией инициативы REPowerEU по поддержке использования экологически чистых энергоресурсов и снижения зависимости от ископаемого топлива. По схеме финансирования PGE также выделит по € 350 млн на реализацию каждого этапа.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy