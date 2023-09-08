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  • Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Послом Исламской Республики Пакистан Шафкатом Али Ханом

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Послом Исламской Республики Пакистан Шафкатом Али Ханом

8 сентября 2023, 09:12 172 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Послом Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Шафкатом Али Ханом в связи с его отъездом из России и прекращением полномочий.

Глава Минэнерго поблагодарил Шафката Али Хана за плодотворное взаимодействие в сфере энергетики, а также за работу, проводимую в рамках Российско-Пакистанской Межправкомиссии, сопредседателем которой является Николай Шульгинов.

«За годы нашей совместной работы многое было сделано в том числе благодаря вашему глубокому пониманию особенностей российско-пакистанского взаимодействия. Рассчитываем на дальнейший продуктивный энергодиалог России и Пакистана», – сказал Николай Шульгинов.

В свою очередь Шафкат Али Хан подчеркнул, что отношения двух стран долгие годы развиваются положительно, в том числе в вопросах энергетики, и выразил надежду на дальнейшее укрепление энергетического сотрудничества.

Стороны также обсудили ключевые вопросы текущего двустороннего энергетического взаимодействия. В частности, Министр отметил, что необходимо ускорить создание рабочей группы для подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана развития газовой отрасли Пакистана.

Николай Шульгинов подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении многосторонних переговоров c участием пакистанской стороны для проработки вопросов по международному транспортному коридору.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ПАКИСТАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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