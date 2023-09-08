Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Послом Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Шафкатом Али Ханом в связи с его отъездом из России и прекращением полномочий.
Глава Минэнерго поблагодарил Шафката Али Хана за плодотворное взаимодействие в сфере энергетики, а также за работу, проводимую в рамках Российско-Пакистанской Межправкомиссии, сопредседателем которой является Николай Шульгинов.
«За годы нашей совместной работы многое было сделано в том числе благодаря вашему глубокому пониманию особенностей российско-пакистанского взаимодействия. Рассчитываем на дальнейший продуктивный энергодиалог России и Пакистана», – сказал Николай Шульгинов.
В свою очередь Шафкат Али Хан подчеркнул, что отношения двух стран долгие годы развиваются положительно, в том числе в вопросах энергетики, и выразил надежду на дальнейшее укрепление энергетического сотрудничества.
Стороны также обсудили ключевые вопросы текущего двустороннего энергетического взаимодействия. В частности, Министр отметил, что необходимо ускорить создание рабочей группы для подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана развития газовой отрасли Пакистана.
Николай Шульгинов подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении многосторонних переговоров c участием пакистанской стороны для проработки вопросов по международному транспортному коридору.
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