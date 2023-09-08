Новые горнолыжные трассы и канатная дорога могут появиться на базе курорта "Ведучи" в Чечне до конца 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что это эта информация была озвучена в ходе встречи председателя правительства Чечни Муслима Хучиева с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и гендиректором АО "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым в Москве.

Канатная дорога свяжет северный и южный склоны, ее протяженность составит 4,4 км.

Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги.