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Новые горнолыжные трассы и канатную дорогу планируется построить на курорте "Ведучи" в Чечне

8 сентября 2023, 15:30 339 Время чтения ≈ < минуты
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Новые горнолыжные трассы и канатная дорога могут появиться на базе курорта "Ведучи" в Чечне до конца 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что это эта информация была озвучена в ходе встречи председателя правительства Чечни Муслима Хучиева с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и гендиректором АО "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым в Москве.

Канатная дорога свяжет северный и южный склоны, ее протяженность составит 4,4 км.

Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИЗМ, ЧЕЧНЯ
Отрасль: Строительство 

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