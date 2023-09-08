В Коллегии приняли участие исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» Алексей Лебедев, руководители управлений и начальники районов электрических сетей.

На мероприятии были отмечены результаты работы по всем направлениям деятельности за первую половину 2023 года. Филиал добился всех ключевых показателей – снижения уровня потерь электроэнергии, увеличения выручки от реализации дополнительных услуг и повышения производительности труда. Завершены работы по благоустройству объектов и цифровизации РЭС.

Особое внимание уделили «Году молодого специалиста», который проходит в ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году. За прошедшие полгода состоялось 35 мероприятий, проводимых при поддержке Совета молодежи. Помимо этого, было заключено соглашение о взаимодействии с Калужским государственным университетом имени К. Э. Циолковского.