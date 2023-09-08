7 сентября с участием руководителей генерирующих и сетевых компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председателей профильных комитетов администраций двух субъектов РФ состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников филиала Системного оператора – Ленинградское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в связи с 20-летием диспетчерского центра.

Филиал принял управление энергосистемой города и области от единого тогда АО «Ленэнерго» в 00 часов 2 сентября 2003 года. Создание диспетчерского центра проходило в рамках формирования Системным оператором единой оперативно-диспетчерской вертикали в масштабах ЕЭС России.

«На первых порах мы располагались на арендованных площадях, пользовались арендованным оборудованием, даже мозаичный диспетчерский щит нам не принадлежал», – напомнил директор Ленинградского РДУ Игорь Курилкин. – За прошедшие 20 лет мы смогли создать современную технологическую инфраструктуру, выстроить четкие и прозрачные взаимоотношения с субъектами электроэнергетики нашей операционной зоны, собрать коллектив высокопрофессиональных специалистов, сумевших объединить лучший опыт «старой школы» Ленэнерго и высочайшие стандарты работы Системного оператора».

Директор регионального филиала Системного оператора отметил, что с участием специалистов Ленинградского РДУ реализован комплекс мероприятий по вводу оборудования значительного количества новых и реконструированных объектов генерации и сетевой инфраструктуры – от разработки заданий на проектирование, согласования проектной и рабочей документации, расчета и выдачи параметров настройки релейной защиты и автоматики до проверки выполнения технических условий на технологическое присоединение, основных технических решений и ввода в эксплуатацию.

Среди наиболее значимых проектов последних лет он отметил реализацию из диспетчерского центра дистанционного управления оборудованием 110 кВ Юго-Западной ТЭЦ, ввод ПС 220 кВ Купчинская, а также мероприятий по обеспечению электроснабжения строительства газоперерабатывающего и газохимического комплексов в районе Усть-Луги.

Как подчеркнул генеральный директор Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин, сегодня Системный оператор является центром компетенций по формированию схемы и программы развития ЕЭС России. «Ленинградское РДУ ведет большую работу по формированию максимально эффективного и выверенного плана развития энергосистемы города и области. Убежден, что высокие компетенции сотрудников диспетчерского центра позволят это делать, опираясь на интересы развития экономики и социальной сферы Петербурга и Ленинградской области.

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга Станислав Протасов вручил награды лучшим сотрудникам диспетчерского центра и отметил ключевую роль Ленинградского РДУ в обеспечении слаженной работы всех объектов Ленинградской энергосистемы.

Почетной грамоты Комитета удостоен директор РДУ Игорь Курилкин. Благодарностями награждены начальник отдела Службы телекоммуникаций Андрей Дышанов, ведущий эксперт Службы релейной защиты и автоматики Галина Елецкая, старший диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Владислав Петров, заместитель начальника службы перспективного развития и технологических присоединений Алла Росенко, главный специалист Службы энергетических режимов и балансов Марина Шибкова, начальник отдела Службы электрических режимов Елена Шаталова, главный специалист Службы программно-аппаратных комплексов Марина Хачатурова.

Глава Комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов передал коллективу диспетчерского центра поздравление от имени губернатора региона Александра Дрозденко.

Слова благодарности за совместную работу коллективу Ленинградского РДУ высказали руководители ПАО «Россети Ленэнерго», филиала ПАО «Россети» МЭС Северо-Запада, Северо-Западной ТЭЦ им. А.Г. Бориса АО «ИнтерРАО Электрогенерация», АО «Юго-Западная ТЭЦ», ПАО ТГК-1, АО «ЛОЭСК».

Поздравления в адрес регионального диспетчерского центра направили Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Фёдор Опадчий и вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

Сегодня диспетчеры Ленинградского РДУ непрерывно и круглосуточно координируют работу 671 ЛЭП классом напряжения 110 – 750 кВ и 47 объектов генерации, расположенных в регионах ответственности. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 13,5 тысячи километров. Совокупная установленная мощность объектов генерации энергосистемы – 13,2 ГВт.

В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии на ближайшие 6 лет, среднегодовой прирост потребления в городе и области за период 2022-2029 составит 2,7%.