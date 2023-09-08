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Первая электрическая зарядная станция РусГидро установлена в Городецком округе у Нижегородской ГЭС

8 сентября 2023, 16:15 306 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "РусГидро"
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Первая в Городецком муниципальном округе общедоступная быстрая электрическая зарядная станция (ЭЗС) установлена РусГидро около Нижегородской ГЭС в рамках реализации масштабного проекта «Новый Шелковый путь».

ЭЗС поддерживает различные стандарты портов автопроизводителей легковых автомобилей: Type2 до 22 кВт, CCS2 и Chademo до 60 кВт. На станции зарядки можно также зарядить электрический мототранспорт, есть разъем Shuko под евровилку. Станция доступна жителям и гостям города круглосуточно. С тарифами и порядком использования ЭЗС можно ознакомиться на сайте http://charge.rushydro.ru/ или скачав мобильное приложение ЭЗС РусГидро.

РусГидро реализует масштабный проект «Новый Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть энергохолдинга соединит Москву с Владивостоком. До конца года компания планирует установить электрозарядки во всех городах и регионах, включенных в проект. В августе 2023 года отпуск электроэнергии в сети ЭЗС РусГидро составил более 145 тыс. кВт·ч - это абсолютный месячный максимум с начала работы сети ЭЗС РусГидро – с сентября 2019 года.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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