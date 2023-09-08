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"Россети Московский регион" повышают надежность электроснабжения г.о. Химки

8 сентября 2023, 16:30 315 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Энергетики северного филиала компании «Россети Московский регион» на территории городского округа Химки в сельских поселениях Луневское и Кутузовское, где проживает около 20 тысяч человек, модернизировали восемь воздушных линий 10 кВ протяженностью более 9 км, заменив более 9 км провода СИП-3 по населенной местности. Результатом этих работ стало увеличение пропускной способности ЛЭП, снижение потерь напряжения.

К началу осенне-зимнего периода 2023-2024 г.г. в распредсетях городского округа Химки планируется также установить 64 новые опоры ЛЭП, отремонтировать 12 трансформаторных подстанций и произвести опиловку крон более 800 деревьев в охранных зонах линий электропередачи.

Своевременному и качественному выполнению ремонтной программы компания «Россети Московский регион» уделяет особое внимание. Она направлена на обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства, надежное и качественное электроснабжение потребителей.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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