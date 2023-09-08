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"Россети" повысили устойчивость ЛЭП 500 кВ на Ямале

8 сентября 2023, 09:48 156 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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На линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 – Холмогорская» заменено более 300 нижних узлов на 180 опорах. Это повысит надежность перетока мощности от ГРЭС-1 в энергосистему Ямало-Ненецкого автономного округа.

Нижние узлы являются конструкцией конической формы, несущей и передающей нагрузку от опоры и проводов на железобетонный или трубный фундамент. Они крайне важны для устойчивости опоры и, как следствие, надежной работы линии.

Работы проводились в трудных условиях заболоченной лесотундры с большим количеством природных и техногенных препятствий. Энергетики работали без снятия напряжения с реконструируемой линии с соблюдением повышенных мер безопасности. Особый контроль велся за состоянием такелажа, используемого при строповке стойки опоры автокраном.

Протяженность линии 500 КВ «ГРЭС-1 – Холмогорская» составляет 238 км. Она обеспечивает надежное электроснабжение Пуровского района ЯНАО с населением более 42,6 тыс. человек и предприятий нефтегазовой отрасли.

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Метки: РОССЕТИ, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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