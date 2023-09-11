Мы понимаем, что на сегодня развитие экономики Дальнего Востока — это приоритетная задача для страны, а развитие топливно-энергетического комплекса — одна из первоочередных задач Минэнерго и всех энергетических компаний, работающих на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Николай Шульгинов на панельной сессии «Энергетика для роста» в рамках Восточного экономического форума.

Министр отметил, что потребление на Дальнем Востоке растет уже многие годы.

«Мы видим, что темпы роста потребления электроэнергии на Дальнем Востоке традиционно существенно выше среднероссийских показателей. Сегодня оно составляет в объединенной энергосистеме 2,6%. И конечно, это требует развития энергетической инфраструктуры — как строительства, так и модернизации. Причём это касается не только электроэнергетической инфраструктуры», — сказал он.

Также Николай Шульгинов рассказал о том, что уже удалось сделать на Востоке и какие приняты решения на уровне Правительства и Президента России.

«Принято беспрецедентное на сегодняшний день решение по строительству семи объектов генерирующих мощностей в Хабаровском, Приморском краях и в Республике Саха (Якутия). Для территорий, где было стопроцентное тарифное регулирование и абсолютно отсутствовал источник финансирования, разработан механизм, при котором идёт возвратность инвестиций с доходностью 12%. Я считаю, что для Востока такие решения — это благо. Осталось только в запланированные сроки воплотить их в жизнь», — отметил глава Минэнерго.

Кроме того, Николай Шульгинов рассказал, что на сегодняшний день Минэнерго совместно с Росатомом обсуждает корректировку программы размещения генерирующих объектов до 2042 года.

«Мы рассматриваем увеличение доли выработки атомных станций в балансе энергосистемы и также обсуждаем строительство атомных объектов в том числе на территории Дальнего Востока. У нас уже было анонсировано строительство в Якутии. И думаю, что мы примем решение по созданию таких объектов в Приморье, так как это энергодефицитный район», — добавил Министр.

Что касается гидрогенерации, как сказал Николай Шульгинов, ведётся проектирование двух объектов. При этом он подчеркнул, что строительство гидростанций — мероприятие дорогостоящее, поэтому, по его словам, плотину нужно строить на деньги бюджета, а всю инфраструктуру — на рыночных условиях.

Далее глава ведомства поднял тему объединения ценовых зон. Министр отметил, что при объединении второй ценовой зоны с Дальним Востоком создаются конкурентные отношения и обеспечивается приток инвестиций. Это даст компаниям возможность вкладывать деньги, полученные через рыночные механизмы, в инвестиции и модернизацию оборудования.

Также Николай Шульгинов рассказал о развитии нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей в регионе.

«Необходимо обеспечить Дальний Восток энергоресурсами. Сейчас мы проводим модернизацию НПЗ с разработкой инвестиционных соглашений, что позволяет увеличивать объём предложений», — сказал он.

В завершение Министр отметил, что особое внимание нужно уделить кадрам.