На ВЭФ-2023 Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Порт Эльга» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию угольного морского терминала «Порт Эльга» в районе мыса Манорский в Хабаровском крае. Согласно документу, компания инвестирует в строительство логистического актива более 136 млрд рублей и создаст не менее 3 тыс. новых рабочих мест. КРДВ, в свою очередь, будет содействовать проекту на всех этапах его реализации.

В присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева документ подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор ООО «Порт Эльга» Вадим Бугаев.

При содействии КРДВ инвестор подготовит и подаст заявку на расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», чтобы получить статус резидента ТОР. КРДВ окажет содействие в формировании концепции проекта, выборе земельного участка и проработке инфраструктурного обеспечения. Кроме этого, Корпорация наладит взаимодействие с другими институтами развития и органами федеральной и региональной власти, поможет предприятию в общей координации работы.

«Добыча и переработка полезных ископаемых имеет принципиальное значение для Республики Саха (Якутия). Почти половина валового регионального продукта республики формируется за счет добычи полезных ископаемых. Строительство нового морского терминала в Хабаровском крае, куда по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД) будет доставляться уголь Эльги, укрепит промышленный потенциал Якутии и поддержит освоение месторождения. Морской терминал создаст новые портовые мощности в Хабаровском крае, позволит сформировать рабочие места, а региональный бюджет получит дополнительные налоги», – сказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подчеркнул, что проект угольного морского терминала «Порт Эльга» годовой мощностью 30 млн тонн в год, является частью дальневосточного логистического кластера ЭЛСИ.

«Терминал будет принимать уголь с Эльгинского месторождения в Якутии. По окончании строительства он сможет принимать одновременно до 4 судов дедвейтом до 85 тыс. тонн каждое. Для ДФО этот проект имеет стратегически важное значение, в том числе как ключевой элемент развития региональных логистических мощностей в рамках политики разворота России на Восток. Будем оказывать строительству порта максимальное содействие, сопровождать проект на всех этапах его реализации», – отметил Николай Запрягаев.

Генеральный директор ООО «Порт Эльга» Вадим Бугаев напомнил, что угольное месторождение Эльга в Якутии является одним из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля.

«Продукция Эльгинского месторождения – уголь с высоким содержанием летучих веществ, высокой текучестью, чрезвычайно низким содержанием серы, азота и фосфора и высокой теплотворной способностью. Он высоко востребован как в России, так и за рубежом. Строительство терминала «Порт Эльга» и ввод в эксплуатацию Тихоокеанской железной дороги, строительство которой идет параллельно, будет иметь мультипликативный эффект для промышленного развития всего Дальнего Востока. ТЖД вдвое сократит маршрут транспортировки угля с Эльгинского месторождения, разгрузит Байкало-Амурскую магистраль. Порт обеспечит бесперебойную перевалку топлива на металлургические предприятия», – подвел итог Вадим Бугаев.

«Порт Эльга» примет первый балкер в начале 2025 года.