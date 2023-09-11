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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 600 новых потребителей в ленинградском энергорайоне

11 сентября 2023, 17:00 344 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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С начала 2023 года специалисты Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям более 600 потребителей. Общий объем выданной новым абонентам мощности превысил 8 МВт. Надежным электроснабжением обеспечены бытовые потребители, а также предприятия агропромышленного комплекса и социально значимые объекты Ленинградского, Староминского, Щербиновского, Ейского и Кущевского районов Краснодарского края.

Так, в первом полугодии текущего года к электросетям компании подключены три крупных объекта здравоохранения: детские поликлиники в Кущевском и Староминском районах, а также поликлиника на 250 взрослых и 200 детских мест в станице Старощербиновской.

В Ленинградские электрические сети с начала 2023 года поступило около тысячи заявок на технологическое присоединение. Потенциальные потребители запросили суммарную мощность свыше 15 МВт. Основная часть обратившихся заявителей – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью электроустановок до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Всего в первом полугодии 2023 года к электрическим сетям компании «Россети Кубань» присоединены более 16 тысяч потребителей Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». Общая мощность объектов, обеспеченных электроэнергией, составила более 451 МВт.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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