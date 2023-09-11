«Россети Северный Кавказ» завершили работы по замене четырех масляных выключателей на новые экологичные вакуумные на подстанции 110/10 кВ «Салихо» в Урупском районе Карачаево-Черкесии. Специалисты также выполнили здесь ремонт силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, отделителей и короткозамыкателей.

В энергетической системе выключатели являются одним из самых ответственных звеньев. Именно эти коммутационные устройства обеспечивают четкую работу всей системы при нештатных ситуациях.



Среди достоинств вакуумных выключателей – простота конструкции, высокая коммутационная износостойкость, пожаро- и взрывобезопасность, отсутствие загрязнения окружающей среды и удобство эксплуатации.



Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения отдаленного населенного пункта Урупского района – хутора Большевик, и станций сотовой связи. За счет обновления оборудования также будет обеспечено бесперебойное электроснабжение крупнейшего на Юге России фармацевтического предприятия, которое выпускает более 50 наименований лекарственных средств, поскольку для фармпредприятия подстанция «Салихо» является резервным источником питания.



Поэтапная замена устаревших масляных выключателей проводится в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго» последние несколько лет. На почти 20 питающих центрах, обеспечивающих электроэнергией города и районы республики, в период с 2018 года и по настоящее время установлено 132 единицы элегазовых и вакуумных выключателей 6-110 кВ.