Энергетики «Россети Московский регион» завершили мероприятия по строительству подстанции 35/10 кВ «Вишнёвая» в городском округе Раменское.

Работы велись в пролете опор воздушной линии 35 кВ «Бронницы-тяговая – Степановская». Они были направлены на разгрузку двух воздушных линий 10 кВ, обеспечивающих электроснабжение активно развивающихся в плане индивидуального жилищного строительства деревень Вощиково, Ивановка и Цибино, а также 21 СНТ и 12 ДНП.

В рамках реализации проекта на территории подстанции установлен силовой трансформатор мощностью 4 МВА, реклоузер 35 кВ. От питающего центра «Вишнёвая» до фидера 913 построен участок воздушной линии 10 кВ, оснащенный реклоузером 10 кВ, а на указанном фидере установлены еще два секционирующих пункта 10 кВ.

С целью врезки в существующую линию 35 кВ «Бронницы-тяговая – Степановская» была также возведена новая многогранная анкерная опора, что по сравнению с классической решетчатой опорой позволит уменьшить габариты занимаемого земельного участка.

Ввод в эксплуатацию подстанции «Вишнёвая» повысил надежность и качество электроснабжения населенных пунктов городского округа Раменское.