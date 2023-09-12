Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» провели первый этап внутреннего аудита готовности электросетевого комплекса региона к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

Рабочая группа проверила выполнение требований Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

Из запланированных в 2023 году на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 280,8 млн рублей освоено 176,2 млн рублей или 63 %.

С начала года специалисты отремонтировали 118 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 94 км линий электропередачи (ЛЭП). Рабочие группы заменили 635 опор и около 1,7 тысячи дефектных изоляторов. Чтобы избежать технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, оперативно-ремонтные бригады расчистили от древесной и кустарниковой растительности 21 га трасс ЛЭП.

В филиале имеется необходимый аварийный запас материалов на сумму 20 млн рублей. Проверена работоспособность 11 автономных резервных источников общей мощностью 145,9 кВт.

К проведению аварийно-восстановительных работ готовы 23 бригады (92 специалиста). Энергетики оснащены 28 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 38 единицами автотранспорта.

Комиссия пришла к выводу, что технологическое освидетельствование, диагностика и испытания оборудования выполняются согласно намеченным планам.

«В осенне-зимний период возрастает нагрузка и на энергооборудование, и на персонал. Климатические и рельефные особенности региона часто преподносят сюрпризы энергетикам. Поэтому мы самым тщательным образом готовимся к испытаниям низкими температурами, – прокомментировал директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

Напомним, что окончательные итоги подготовки энергокомплекса Кабардино-Балкарской Республики к прохождению осенне-зимнего периода будут подводиться в октябре.