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"Россети" установили цифровые защиты в магистральном комплексе Томской энергосистемы

12 сентября 2023, 15:00 389 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири установил новые комплексы релейной защиты и автоматики на питающих центрах 220 кВ «Зональная», «Володино» и «Советско-Соснинская». Взамен микроэлектронных устройств энергетики смонтировали 12 шкафов микропроцессорных защит российского производства. Проект повысил надежность электроснабжения Томска с населением почти 600 тыс. человек и промышленных предприятий на севере региона.

Наибольший объем работ выполнен на подстанции «Советско-Соснинская» (501 МВА). Специалисты компании установили пять релейных шкафов для защиты от коротких замыканий на линиях электропередачи 110-220 кВ, питающих Вахское месторождение нефти и обеспечивающих выдачу мощности Нижневартовской ГРЭС в энергосистему области.

Модернизация защит на подстанциях «Зональная» и «Володино» позволила повысить надежность работы транзитов, задействованных в электроснабжении потребителей на севере региона и в самом Томске.

К преимуществам микропроцессорных устройств относятся функции непрерывного контроля и самодиагностики, позволяющие оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности. Кроме того, цифровые аналоги имеют более удобный интерфейс, обладают высокой надежностью и продолжительным сроком службы.

Дополнительно в рамках проекта на питающих центрах модифицированы системы сбора и передачи информации, необходимые для оперативного управления объектами.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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