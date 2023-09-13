Специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи напряжением 6 кВ для электроснабжения объектов рекультивированного полигона ТКО «Кучино» в г.о. Балашиха. Линия обеспечит подачу электроэнергии в трансформаторные подстанции ТП-1942 и ТП-942 с силовым оборудованием мощностью 630 кВА каждая, которые в настоящий момент питают сооружения полигона.

В рамках строительных работ специалистами компании установлено 6 опор и смонтирован самонесущий изолированный провод протяженностью 150 м от подстанции РТП-930 до границ балансовой принадлежности электрических сетей полигона. Проект включал в себя установку реклоузера 6/10 кВ и 2 разъединителей РЛНК. Данное оборудование позволит в дальнейшем осуществлять дистанционное оперирование коммутационными аппаратами при выдаче напряжения в сеть от генерирующих установок полигона. Выработка электроэнергии путем переработки газа, выделяемого с рекультивированного полигона, входит программу Федерального проекта возобновляемой энергии «Чистая энергия».

Строительство линии ВЛ-6 кВ осуществлялось в рамках исполнения договора технологического присоединения с мощностью 2126 кВт заявителя ГБУ МО «Дирекция экологических проектов», которое осуществляет эксплуатацию полигона «Кучино».

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.