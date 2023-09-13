Филиал Концерна «Росэнергоатом» - Ленинградская АЭС получила официальное разрешение Ростехнадзора на наработку нового для себя изотопа – лютеция-177, который демонстрирует высокую эффективность в диагностике и адресной терапии ряда онкологических заболеваний. Его наработка стала возможна сразу на двух энергоблоках атомной станции.



Сегодня радиофармпрепараты с лютецием-177 применяются для эффективного лечения множества заболеваний, например, опухолей, которые могут возникать в желудке, прямой кишке, поджелудочной железе, тонкой и толстой кишке, надпочечниках и щитовидной железе. Также их все чаще используют при лечении опухолей мозговых оболочек – менингиомах и при раке простаты. Лечение лютецием-177 хорошо подходит и для случаев, когда болезнь находится в запущенной стадии, есть метастазы, в частности, при раке, который устойчив к гормональным препаратам и к химиотерапии, а также если опухоль нельзя удалить хирургически.



Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») расширяет линейку производства радиоактивных изотопов на атомных станциях.



В настоящее время Росэнергоатом обладает возможностями ритмичной наработки на энергетических реакторах Ленинградской АЭС: молибдена-99 (активационного), йода-125, йода-131, самария-153, используемых при диагностике и лечении различных заболеваний.



По запросам российских и зарубежных производителей радиофармпрепаратов Росэнергоатом расширяет линейку производимых на энергетических реакторах изотопов.



На энергоблоках № 3 и 4 Ленинградской АЭС выполнены необходимые технические и организационные мероприятия по вводу в эксплуатацию четырех дополнительных облучательных каналов. С получением лицензий новые производственные мощности позволят Росэнергоатому нарабатывать уникальный по своим свойствам изотоп лютеций-177, столь необходимого для спасения жизней онкобольных.

«В январе 2023 года мы подали в Ростехнадзор всю необходимую обосновывающую документацию по наработке лютеция-177 для внесения изменений в лицензии на эксплуатацию ядерной установки и обращение с радиоактивными веществами при производстве, транспортировании и хранении на энергоблоках № 3,4 Ленинградской АЭС. Качественно подготовленные материалы, а также практический многолетний опыт безопасной наработки изотопов на Ленинградской АЭС, позволил в регламентные сроки получить решение РТН о включении наработки лютеция-177 в условия действующих лицензий», - отметил заместитель главного инженера Ленинградской АЭС Аркадий Соколовский.

Напомним, что в настоящее время Концерн «Росэнергоатом» является одним из ключевых производителей медицинских радиоизотопов для рынка РФ. Кроме того, генерирующая компания производит на энергетических ядерных реакторах около 30% мирового потребления стерилизационного кобальта-60.



Наработка первых опытных партий лютеция-177 планируется до конца 2023 года. В рамках действующего проекта Росатома, вслед за Ленинградской АЭС опыт наработки изотопов медицинского назначения планируется применить на Курской и Смоленской атомных станциях.



Развитие радиационных технологий сегодня является одной из стратегических целей Росатома. Рынок развития таких технологий в перспективе оценивается бизнес-экспертами сопоставимым с рынком ядерной энергетики: это и современная диагностика в медицине, и системы обеспечения транспортной безопасности, и новые средства очистки воды и воздуха, микроэлектроника, легкая промышленность, металлургия и многие другие направления.