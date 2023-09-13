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"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на XXI Промышленном форуме Удмуртии

13 сентября 2023, 16:15 358 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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Компания АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" примет участие в XXI Промышленном форуме Удмуртии, который пройдет с 19 по 21 сентября 2023 года. Промышленный форум – это профессиональная выставочная площадка Удмуртии, которая объединяет всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и специальную экспозицию «Комплексная безопасность».

Промышленный форум Удмуртии это форум для профессионалов отрасли, который ежегодно объединяет более 5 000 специалистов.

В рамках форума сотрудники АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" будут проводить консультации по выпускаемой кабельно-проводниковой продукции и условиям сотрудничества, а так же представят информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабелей и проводов для энергетической промышленности.

Приглашаем посетить стенд АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" № В/9, павильон у ТЦ «Мой Порт»

Адрес проведения форума: г. Ижевск, ул. Кирова, 146.

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ, УДМУРТИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Подольсккабель: энергия нефтедобычи
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