Специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечили схему внешнего электроснабжения двух поликлиник – для взрослых и для детей – на улице Михаила Дудина в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга.

Энергетики ввели в эксплуатацию две блочные комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (БКТП). Каждая из них состоит из двух одинаковых модулей, имеющих сквозной проход. В модулях расположены распределительные устройства 10 кВ и 0,4 кВ, а также силовые трансформаторы общим номиналом 2 и 2,5 МВА.

Электроснабжение объектов здравоохранения осуществляется по первой категории надежности - от двух независимых источников питания.

Взрослое амбулаторно-поликлиническое учреждение рассчитано на прием 960 пациентов в смену. Внутри расположится отделение скорой помощи, травматологический пункт и женская консультация. Детская поликлиника рассчитана на 380 посещений в смену. Внутри будут размещены педиатрическое отделение, комната здорового ребенка, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для физиотерапии и лечебной физкультуры.