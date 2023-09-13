Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Ленэнерго" построили электросетевую инфраструктуру для новых поликлиник в Парголово

13 сентября 2023, 17:14 314 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 Специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечили схему внешнего электроснабжения двух поликлиник – для взрослых и для детей – на улице Михаила Дудина в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга.

Энергетики ввели в эксплуатацию две блочные комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (БКТП). Каждая из них состоит из двух одинаковых модулей, имеющих сквозной проход. В модулях расположены распределительные устройства 10 кВ и 0,4 кВ, а также силовые трансформаторы общим номиналом 2 и 2,5 МВА.

Электроснабжение объектов здравоохранения осуществляется по первой категории надежности - от двух независимых источников питания.

Взрослое амбулаторно-поликлиническое учреждение рассчитано на прием 960 пациентов в смену. Внутри расположится отделение скорой помощи, травматологический пункт и женская консультация. Детская поликлиника рассчитана на 380 посещений в смену. Внутри будут размещены педиатрическое отделение, комната здорового ребенка, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для физиотерапии и лечебной физкультуры.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно