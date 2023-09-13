Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
С этой целью специалисты саратовского филиала «Россети Волга» отремонтировали линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ 1022 и 1023, отходящие от подстанции 35/10 кВ «Петропавловка».
Энергетики «Саратовских распределительных сетей» заменили 40 опор и 762 изолятора, провели прочие необходимые работы.
Ремонт линий электропередачи выполнен в рамках реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.
Ремонтные работы на ЛЭП повысили надежность их эксплуатации и обеспечили бесперебойное электроснабжение потребителей в селе Лохмотовка и на хуторах Дрямский, Павлов, Старый Пиндеев, Труба, Хлопотов, Храпун, Центральный в Новоузенском районе.
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