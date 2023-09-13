С этой целью специалисты саратовского филиала «Россети Волга» отремонтировали линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ 1022 и 1023, отходящие от подстанции 35/10 кВ «Петропавловка».

Энергетики «Саратовских распределительных сетей» заменили 40 опор и 762 изолятора, провели прочие необходимые работы.

Ремонт линий электропередачи выполнен в рамках реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.

Ремонтные работы на ЛЭП повысили надежность их эксплуатации и обеспечили бесперебойное электроснабжение потребителей в селе Лохмотовка и на хуторах Дрямский, Павлов, Старый Пиндеев, Труба, Хлопотов, Храпун, Центральный в Новоузенском районе.