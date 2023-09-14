О выставке
Российский энергетический форум и 29-я международная специализированная выставка «Энергетика Урала» пройдут с 27 по 29 сентября 2023 года в Уфе.
ЦЕННОСТИ ВЫСТАВКИ:
- Единственная энергетическая выставка в Республике, проводится с 1995 года
- Проводится согласно Распоряжению Правительства РБ № 775-р от 23.06.2023г.
- Традиционная поддержка Минпромторга РФ и Минэнерго РФ
- Уникальная возможность принять участие в деловой программе Российского энергетического форума. Запланировано проведение пленарного заседания «Приоритеты развития энергетической отрасли России: настоящее и будущее» и работа более 25 деловых секций с участием спикеров и модераторов с мировым именем. Мероприятия пройдут в формате – оффлайн и онлайн с трансляцией в режиме реального времени на сайте Форума.
- Возможность личных встреч с первыми лицами региона и руководителями крупнейших предприятий энергетической отрасли.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
- Электроэнергетика
- Высоковольтное и низковольтное оборудование
- Релейная защита и автоматика
- Теплоснабжение
- Возобновляемая энергетика
- Приборы учета, контроля и измерений
- Промышленная светотехника
- Кабельно-проводниковая продукция
- Котельное и теплообменное оборудование
- Электромобили. Зарядные станции
- Безопасность на производстве. Охрана труда
NEW! Специальный раздел «Умное здание»:
- Автоматизация зданий
- Энергосберегающие технологии
- Интегрированные системы безопасности
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2022:
- 80 компаний – участников
- 15 регионов России
- 5640 посетителей
- Пленарное заседание «Развитие электроэнергетической инфраструктуры в условиях внешних вызовов»
- 38 мероприятий деловой программы
- 225 спикеров из 24 городов России
- 3965 слушателей деловой программы
Статистика выставки в цифрах:
80экспонентов15регионов России5640посетителей
Оргкомитет выставки
Кудашева Альбина МубаряковнаРуководитель дирекции+73472464193 energo@bvkexpo.ru
Безрукова Екатерина СергеевнаМенеджер+73472464237 energo@bvkexpo.ru