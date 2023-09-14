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29-я международная специализированная выставка Энергетика Урала - 2023

14 сентября 2023, 17:45 210 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Башкирская выставочная компания
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О выставке

Российский энергетический форум и 29-я международная специализированная выставка «Энергетика Урала» пройдут с 27 по 29 сентября 2023 года в Уфе.

ЦЕННОСТИ ВЫСТАВКИ:

  • Единственная энергетическая выставка в Республике, проводится с 1995 года
  • Проводится согласно Распоряжению Правительства РБ № 775-р от 23.06.2023г.
  • Традиционная поддержка Минпромторга РФ и Минэнерго РФ
  • Уникальная возможность принять участие в деловой программе  Российского энергетического форума. Запланировано проведение пленарного заседания «Приоритеты развития энергетической отрасли России: настоящее и будущее» и работа более 25 деловых секций с участием спикеров и модераторов с мировым именем. Мероприятия пройдут в  формате – оффлайн и онлайн с трансляцией в режиме реального времени на сайте Форума.
  • Возможность личных встреч с первыми лицами региона и руководителями крупнейших предприятий энергетической отрасли.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

  • Электроэнергетика
  • Высоковольтное и низковольтное оборудование
  • Релейная защита и автоматика
  • Теплоснабжение
  • Возобновляемая энергетика
  • Приборы учета, контроля и измерений
  • Промышленная светотехника
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Котельное и теплообменное оборудование
  • Электромобили. Зарядные станции
  • Безопасность на производстве. Охрана труда

NEW! Специальный раздел «Умное здание»:

  • Автоматизация зданий
  • Энергосберегающие технологии
  • Интегрированные системы безопасности

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2022:

  • 80 компаний – участников
  • 15 регионов России
  • 5640 посетителей
  • Пленарное заседание «Развитие  электроэнергетической  инфраструктуры в условиях внешних вызовов»
  • 38 мероприятий  деловой программы
  • 225 спикеров из 24 городов России
  • 3965 слушателей  деловой программы

Статистика выставки в цифрах:

80экспонентов15регионов России5640посетителей

Оргкомитет выставки

Кудашева Альбина МубаряковнаРуководитель дирекции+73472464193 energo@bvkexpo.ru
Безрукова Екатерина СергеевнаМенеджер+73472464237 energo@bvkexpo.ru

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Метки: РЭФ-2023, ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 

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