Специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по повышению надежности электроснабжения более 1000 потребителей деревень Ново, Новофрязино и Гребнево городского округа Щелково.

На воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ, проходящей между подстанциями ТП-492 и ТП-466 в Новофрязино, персоналом компании произведен монтаж двух разъединителей РЛР. Данное оборудование позволит оперативно восстановить электроснабжение при отключениях на данном участке электросети.

На территории Подмосковья программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд. Всего в 2023 году по программе повышения надежности электроснабжения на территории 26 городских округов Подмосковья планируется заменить 557 опор ЛЭП и 81 км кабеля и неизолированных проводов на самонесущие изолированные, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 и построить 30 трансформаторных подстанций, ввести 13 МВА трансформаторной мощности. Общий процент выполнения программы надежности на сегодняшний день составляет 91%.