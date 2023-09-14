Правительство России выделит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Ключевые объекты морского порта Мариуполь нуждаются в восстановлении. Среди них - железнодорожное депо, разъезды, электроподстанция, мастерские, склады, автодороги. На эти цели мы направим в текущем году около 1 млрд рублей", - сказал он.

Мишустин пояснил, что это единственная на Азовском море глубоководная гавань, через которую переваливают тысячи тонн строительных материалов и других важных товаров и сырья. По оценке кабмина, принятое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса Юга России.

Премьер также обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин поручал вывести новые регионы на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и другим параметрам.