12-13 сентября в Санкт-Петербурге состоялось 82 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Это главное событие недели, которое поставило точку во многих вопросах и показала результат работы отрасли. В спецвыпуске RusCable Live проанализируем доступную информацию, свяжем все факты вместе, посмотрим открытые презентации и эксклюзивный контент от партнеров.

Читайте большой репортаж на RusCable.Ru https://www.ruscable.ru/news/2023/09/...

В выпуске вы узнаете:

Чем закончились "Сличительные испытания"?

Почему кабельщики больше не доверяют общественным требованиям?

Вернуться ли полномочия Росстандарту?

Насколько все плохо с пластикатами для кабеля?

А еще узнаете о темпах роста кабельного бизнеса, экономических и социальных прогнозах от экспертов кабельного бизнеса и приглашенных спикеров.

Обязательно к просмотру для всех членов Ассоциации и тех, кто туда даже не планирует вступать.

Партнер трансляции - ЭКО Компануд групп