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RusCable Live - Вызовы времени Ассоциации "Электрокабель". Спецвыпуск 15.09.2023

14 сентября 2023, 22:42 385 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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12-13 сентября в Санкт-Петербурге состоялось 82 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Это главное событие недели, которое поставило точку во многих вопросах и показала результат работы отрасли. В спецвыпуске RusCable Live проанализируем доступную информацию, свяжем все факты вместе, посмотрим открытые презентации и эксклюзивный контент от партнеров.

Читайте большой репортаж на RusCable.Ru https://www.ruscable.ru/news/2023/09/...

В выпуске вы узнаете:

  • Чем закончились "Сличительные испытания"?
  • Почему кабельщики больше не доверяют общественным требованиям?
  • Вернуться ли полномочия Росстандарту?
  • Насколько все плохо с пластикатами для кабеля?
  • А еще узнаете о темпах роста кабельного бизнеса, экономических и социальных прогнозах от экспертов кабельного бизнеса и приглашенных спикеров.

Обязательно к просмотру для всех членов Ассоциации и тех, кто туда даже не планирует вступать.

Партнер трансляции - ЭКО Компануд групп

 

Обсуждают на форуме (2)
Метки: АЭК, RUSCABLE LIVE, ВНИИКП, АНТИКОНТРАФАКТ, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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