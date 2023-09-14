12-13 сентября в Санкт-Петербурге состоялось 82 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Это главное событие недели, которое поставило точку во многих вопросах и показала результат работы отрасли. В спецвыпуске RusCable Live проанализируем доступную информацию, свяжем все факты вместе, посмотрим открытые презентации и эксклюзивный контент от партнеров.
Читайте большой репортаж на RusCable.Ru https://www.ruscable.ru/news/2023/09/...
В выпуске вы узнаете:
Обязательно к просмотру для всех членов Ассоциации и тех, кто туда даже не планирует вступать.
Партнер трансляции - ЭКО Компануд групп
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