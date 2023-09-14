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Энергетики направили более 9 млн рублей на ремонт питающего центра в ЯНАО

14 сентября 2023, 13:45 304 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Погружная» в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности электроснабжения объектов Вынгапуровского нефтегазоконденсатного месторождения компания направила 9,6 млн рублей.

В рамках плановых мероприятий энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов и установили на них новые моторные приводы регулирования напряжения под нагрузкой. Современные приборы с цифровым управлением обеспечат стабильное напряжение у потребителей электроэнергии даже при пиковых нагрузках. Также «Россети Тюмень» осуществили техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования на подстанции. Для проведения работ энергетики задействовали 8 единиц тяжелой спецтехники, в том числе подъемные краны и седельный тягач.

«Россети Тюмень» ежегодно реализуют производственную программу, направленную на повышение качества электроснабжения потребителей и обеспечение стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон. Ремонт питающего центра позволил повысить надежность электросетевой инфраструктуры Вынгапуровского месторождения, годовой объем нефтедобычи которого составляет порядка 1,7 млн тонн нефти.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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