«Россети Тюмень» завершили технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Погружная» в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности электроснабжения объектов Вынгапуровского нефтегазоконденсатного месторождения компания направила 9,6 млн рублей.

В рамках плановых мероприятий энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов и установили на них новые моторные приводы регулирования напряжения под нагрузкой. Современные приборы с цифровым управлением обеспечат стабильное напряжение у потребителей электроэнергии даже при пиковых нагрузках. Также «Россети Тюмень» осуществили техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования на подстанции. Для проведения работ энергетики задействовали 8 единиц тяжелой спецтехники, в том числе подъемные краны и седельный тягач.

«Россети Тюмень» ежегодно реализуют производственную программу, направленную на повышение качества электроснабжения потребителей и обеспечение стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон. Ремонт питающего центра позволил повысить надежность электросетевой инфраструктуры Вынгапуровского месторождения, годовой объем нефтедобычи которого составляет порядка 1,7 млн тонн нефти.