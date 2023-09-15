Агрохолдинг "Белая дача" построит недалеко от Кисловодска тепличный комплекс по выращиванию томатов. Его общая стоимость составит 14 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Компания "Белая дача" готова вложить 14 млрд рублей в расширение производства и построить новый, более крупный комбинат, который сможет ежегодно производить более 20 тыс. тонн томатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое производство построят рядом с Кисловодском, оно обеспечит работой свыше 600 человек. Реализовать проект планируется в течение двух лет.

По данным пресс-службы, это будет второй инвестиционный проект компании на Ставрополье. Первое тепличное хозяйство агрохолдинга под маркой "Солнечная долина" было создано там же в 2017-2019 годах. Оно специализируется на выращивании томатов и салатов. В производстве заняты 225 человек.