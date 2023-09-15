На Эзминской ГЭС установили новое оборудование

На Эзминской ГЭС установили новые рабочие колеса и валы турбин в кратеры гидроагрегатов №1 и 2. Это один из важнейших этапов обновления станции в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Монтаж основных элементов первого и второго гидроагрегатов станции выполнили специалисты дочерней компании РусГидро – Гидроремонт-ВКК. Новое оборудование изготовлено отечественными предприятиями – ООО “Электротяжмаш-Привод” и АО “Уралгидромаш”. Обновленные гидроагрегаты российского производства позволят увеличить установленную мощность Эзминской ГЭС с 45 МВт до 60 МВт.

На постоянные места установили также статор и ротор гидрогенераторов. Сейчас идет активная работа по реконструкции деривационного тоннеля протяженностью 7800 метров.

Модернизация Эзминской ГЭС не ограничивается заменой гидросилового оборудования. Ранее специалисты заменили устаревшее оборудование распределительного устройства на современное, а также установили новые силовые трансформаторы.

Полное обновление Эзминской ГЭС планируется завершить до конца текущего года. К этому времени реконструируют маслохозяйство, электрооборудование собственных нужд, ОРУ 35/110 кВ и завершат отделочные работы в помещении машинного зала ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 580 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.