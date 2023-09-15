Краевые власти подписали концессионное соглашение по строительству экотехнопарка в Перми с ООО «Энвиком-Пермь», близким к российскому бизнесмену Виктору Харитонину. Согласно опубликованному документу, подписанному и. о. губернатора Прикамья Ольгой Антипиной, на территории городской свалки в Софронах создадут объект по обработке и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов.

В год на обработку в экотехнопарк должно поступать не менее 250 тыс. тонн ТКО. На захоронение должно отправляться не более 35% ТКО от всего объема отходов, поступающих в коммунальный комплекс после ввода в эксплуатацию последнего его участка (их будет всего два). Первый участок — сам комплекс по обработке ТКО стоимостью 3,46 млрд руб.— надо ввести в строй не позднее 1 января 2026 года. Второй участок — комплекс энергетической утилизации органической фракции, входящей в ТКО (1,23 млрд руб.), надо ввести не позднее 1 января 2028 года. Объем инвестиций концессионера в проект без изменения соглашения может быть увеличен не более чем на 20% от изначальной стоимости комплекса.

Концессионер должен внести обеспечение: 50 млн руб. с даты подписания и до начала строительства, 200 млн руб.— с начала строительства и до ввода в эксплуатацию.

Сам экотехнопарк планируется построить в Софронах (Свердловский район Перми, Голый Мыс). Для этого край передаст концессионеру в аренду участок в Софронах (городская свалка) площадью 8,9 га, автовесовую с навесом и дорогу на полигон, а также сам коммунальный комплекс для пользования. Срок концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет.