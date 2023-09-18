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10 детских образовательных учреждений обеспечил электричеством Адыгейский филиал "Россети Кубань"

18 сентября 2023, 13:45 350 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2023 года присоединили к электрическим сетям компании 10 образовательных учреждений в сельских поселениях Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригородных поселков города Майкопа Республики Адыгея. Социально значимые объекты совокупно получили почти 620 кВт мощности.  

В числе подключенных к электросетевой инфраструктуре – общеобразовательные, спортивные, музыкальные школы и детские сады.
Для подключения социально значимых объектов энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих подачу электроэнергии от высоковольтных питающих центров компании. Для подачи электричества детским учреждениям необходимые работы проведены на начальном этапе строительства.

Напомним, в июне текущего года в Международный день защиты детей в рамках всероссийского онлайн-марафона состоялось торжественное открытие сельского детского сада «Солнышко» в хуторе Тихонов Шовгеновского района Республики Адыгея, обеспечение энергомощностей которого также занималась компания «Россети Кубань». Дошкольное учреждение на 120 мест построено в рамках нацпроекта «Демография».

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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