Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Комиссия Росэнергоатома подтвердила соответствие гидротехнических сооружений Калининской АЭС требованиям безопасности

Комиссия Росэнергоатома подтвердила соответствие гидротехнических сооружений Калининской АЭС требованиям безопасности

18 сентября 2023, 16:30 329 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosenergoatom.ru

Фото: rosenergoatom.ru

Техническое состояние и безопасность гидротехнических сооружений (ГТС) Калининской АЭС соответствует требованиям федерального законодательства и нормативам АО «Концерн Росэнергоатом». Такую оценку дала команда экспертов по итогам целевой производственной проверки, которая прошла в начале сентября.

Подобные проверки регулярно проводятся на всех атомных станциях концерна в соответствии с планом-графиком не реже чем раз в пять лет.

Как пояснил исполняющий обязанности главного инженера Калининской АЭС Руслан Алыев, для охлаждения оборудования атомной станции используются зарегулированные естественные озера Песьво и Удомля.

«Для снижения теплового воздействия на озёра-охладители сооружены четыре башенные градирни, а также струенаправляющий канал в северную часть озера Удомля. Чтобы обеспечить температурный режим санитарного пропуска воды в реку Съежа, перед гидроузлом выполнена акватория доохлаждения. С целью безопасной и надежной работы этих объектов персоналом атомной станции регулярно проводится полная ревизия оборудования, обслуживание, и профилактические мероприятия выполняются в строго установленные сроки», - сказал Руслан Алыев.

В течение трех дней эксперты обследовали состояние гидроузла на реке Съежа, дамб, отводящего и подводящего каналов, подъездных дорог и мостов. Осмотрели оборудование и оценили техническое состояние комплекса гидротехнических сооружений, башенных испарительных градирен и системы технического водоснабжения. Также была проанализирована эксплуатационная и техническая документация, проверено соблюдение обязательных требований обеспечения безопасности ГТС, оценена организация и осуществление производственного контроля состояния безопасности.

По результатам обследования комиссия концерна «Росэнергоатом» пришла к выводу, что техническое состояние гидротехнических сооружений Калининской АЭС соответствует проекту и действующим нормам безопасности. Также эксперты отметили бережное отношение к природным источникам, соблюдение нормативов и природоохранного законодательства.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Обсудить на форуме
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, КАЛИНИНСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
26.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18.09.2023
"Акрон" инвестирует 2,7 млрд долларов в запуск Талицкого ГОКа
18.09.2023
"Ростелеком" в Архангельской области и НАО построил 50 базовых станций мобильной связи в рамках УЦН 2.0
18.09.2023
RusCable Insider #329 - 3 года развития Xinming, осенние мероприятия кабельщиков, локализация LAPP и заводские арты "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно