Техническое состояние и безопасность гидротехнических сооружений (ГТС) Калининской АЭС соответствует требованиям федерального законодательства и нормативам АО «Концерн Росэнергоатом». Такую оценку дала команда экспертов по итогам целевой производственной проверки, которая прошла в начале сентября.



Подобные проверки регулярно проводятся на всех атомных станциях концерна в соответствии с планом-графиком не реже чем раз в пять лет.



Как пояснил исполняющий обязанности главного инженера Калининской АЭС Руслан Алыев, для охлаждения оборудования атомной станции используются зарегулированные естественные озера Песьво и Удомля.

«Для снижения теплового воздействия на озёра-охладители сооружены четыре башенные градирни, а также струенаправляющий канал в северную часть озера Удомля. Чтобы обеспечить температурный режим санитарного пропуска воды в реку Съежа, перед гидроузлом выполнена акватория доохлаждения. С целью безопасной и надежной работы этих объектов персоналом атомной станции регулярно проводится полная ревизия оборудования, обслуживание, и профилактические мероприятия выполняются в строго установленные сроки», - сказал Руслан Алыев.

В течение трех дней эксперты обследовали состояние гидроузла на реке Съежа, дамб, отводящего и подводящего каналов, подъездных дорог и мостов. Осмотрели оборудование и оценили техническое состояние комплекса гидротехнических сооружений, башенных испарительных градирен и системы технического водоснабжения. Также была проанализирована эксплуатационная и техническая документация, проверено соблюдение обязательных требований обеспечения безопасности ГТС, оценена организация и осуществление производственного контроля состояния безопасности.



По результатам обследования комиссия концерна «Росэнергоатом» пришла к выводу, что техническое состояние гидротехнических сооружений Калининской АЭС соответствует проекту и действующим нормам безопасности. Также эксперты отметили бережное отношение к природным источникам, соблюдение нормативов и природоохранного законодательства.



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