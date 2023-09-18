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Немецкий Amprion приступил к планированию строительства энергетического коридора Windader West пропускной способностью 8 ГВт

18 сентября 2023, 14:00 331 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Немецкий системный оператор Amprion приступил к планированию строительства т.н. энергетического коридора Windader West пропускной способностью 8 ГВт. Windader West объединит 4 подводных электрических соединения пропускной способностью 2 ГВт каждое – NOR-15-1, 17-1, 19-1 и 21-1, c помощью которых кластеры ветровой генерации, построенные в немецкой части Северного моря, будут подключены к национальной энергосистеме. Точками подключения к энергосистеме станут ПС Niederrhein (для NOR-21-1), ПС Rommerskirchen (для NOR-17-1), ПС Oberzier (для NOR-19-1) и ПС Kusenhorst (для NOR-15-1), которые будут построены в Рейнско-Рурском регионе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Также в рамках реализации проекта будут сооружены новые ППС. Первое соединение, которое войдет в Windader West, планируется ввести в эксплуатацию в 2032 г., а остальные – в 2033 г., 2034 г. и 2036 г.

В ближайшее время с участием заинтересованных сторон и общественности будет определена трасса Windader West и выбраны площадки для строительства ППС. Необходимую документацию на планирование трассы энергетического коридора Amprion планирует направить в компетентные органы в 2024 г..

Официальный сайт Amprion

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Метки: ГЕРМАНИЯ, Windader West
Отрасль: Электроэнергетика 

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