В рамках очередного этапа создания электродепо «Солнцево», обслуживающего подвижной состав Солнцевской линии московского метрополитена, построено новое здание рельсосварочного цеха, который оснастили современным оборудованием. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории действующего электродепо «Солнцево» специалистами холдинга «Мосинжпроект» возведено новое здание цеха рельсозаготовок со складскими помещениями, в котором выполнены монтаж и пусконаладка рельсосварочного оборудования для последующего использования службами метрополитена», – отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, использование подобного оборудования с современной технологией производства рельсов позволяет в результате снизить расходы на обслуживание подвижного состава за счет уменьшения износа колесных пар.

«Это полностью автоматизированный комплекс для сварки бесстыковых рельсов длиной 138 метров, и их механической подачи по конвейеру в цех готовой продукции, откуда уже сваренные рельсы транспортируются к месту непосредственного монтажа в тоннелях», – уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства объектов московского метро) Юрий Кравцов.

Он пояснил, что данная технология внедряется в рамках перехода столичного метро на использование бесстыковых путей, снижающих уровень шума при передвижении поездов и упрощающих эксплуатацию рельсов благодаря уменьшению их износа. Одно из ее ключевых достоинств – автоматизация производства.

«Заготовки грузятся на конвейер и проходят 12 этапов обработки, включая сверловку, обрезку, шлифовку, сварку, нормализацию стыков и ультразвуковой контроль. При этом, весь процесс осуществляется при минимальном участии оператора, которому необходимо лишь отслеживать корректность работы оборудования», – рассказал о принципе работы рельсосварочной станции Юрий Кравцов.

Новое рельсосварочное оборудование разработано ООО «Научно-Производственное Предприятие «Сварочные технологии» и изготовлено в городе Пскове.

Напомним, электродепо «Солнцево» было открыто в 2018 году для обслуживания поездов Солнцевской линии метро. На его территории расположено 47 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус с камерой мойки составов. Здесь создано более 1600 рабочих мест.

В этом году ГК «Мосинжпроект» отмечает 65-летие. За годы работы сотрудники холдинга внедрили немало инноваций в области создания инженерной и транспортной инфраструктуры Москвы. Например, при строительстве Некрасовской линии метро специалисты «Мосинжпроекта» впервые использовали тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром 10 метров для строительства двухпутных тоннелей.