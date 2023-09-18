Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Передовое сварочное оборудование смонтировано в новом корпусе в электродепо "Солнцево"

18 сентября 2023, 13:30 363 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

В рамках очередного этапа создания электродепо «Солнцево», обслуживающего подвижной состав Солнцевской линии московского метрополитена, построено новое здание рельсосварочного цеха, который оснастили современным оборудованием. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории действующего электродепо «Солнцево» специалистами холдинга «Мосинжпроект» возведено новое здание цеха рельсозаготовок со складскими помещениями, в котором выполнены монтаж и пусконаладка рельсосварочного оборудования для последующего использования службами метрополитена», – отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, использование подобного оборудования с современной технологией производства рельсов позволяет в результате снизить расходы на обслуживание подвижного состава за счет уменьшения износа колесных пар.  

«Это полностью автоматизированный комплекс для сварки бесстыковых рельсов длиной 138 метров, и их механической подачи по конвейеру в цех готовой продукции, откуда уже сваренные рельсы транспортируются к месту непосредственного монтажа в тоннелях», – уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства объектов московского метро) Юрий Кравцов.  

Он пояснил, что данная технология внедряется в рамках перехода столичного метро на использование бесстыковых путей, снижающих уровень шума при передвижении поездов и упрощающих эксплуатацию рельсов благодаря уменьшению их износа. Одно из ее ключевых достоинств – автоматизация производства.

«Заготовки грузятся на конвейер и проходят 12 этапов обработки, включая сверловку, обрезку, шлифовку, сварку, нормализацию стыков и ультразвуковой контроль. При этом, весь процесс осуществляется при минимальном участии оператора, которому необходимо лишь отслеживать корректность работы оборудования», – рассказал о принципе работы рельсосварочной станции Юрий Кравцов.  

Новое рельсосварочное оборудование разработано ООО «Научно-Производственное Предприятие «Сварочные технологии» и изготовлено в городе Пскове.

Напомним, электродепо «Солнцево» было открыто в 2018 году для обслуживания поездов Солнцевской линии метро. На его территории расположено 47 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус с камерой мойки составов. Здесь создано более 1600 рабочих мест.

В этом году ГК «Мосинжпроект» отмечает 65-летие. За годы работы сотрудники холдинга внедрили немало инноваций в области создания инженерной и транспортной инфраструктуры Москвы. Например, при строительстве Некрасовской линии метро специалисты «Мосинжпроекта» впервые использовали тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром 10 метров для строительства двухпутных тоннелей.

Обсудить на форуме
Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Транспорт Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
18.09.2023
"Россети Северный Ка­вказ" в 2023 году ус­тановят в столице КБР 4,5 тыс. "умных" прибор­ов учёта
18.09.2023
"Россети Московский регион" повысили надежность электроснабжения 27 населенных пунктов Волоколамского г.о.
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
18.09.2023
"Россети" направят 39,5 млрд рублей на строительство группы энергообъектов в Приамурье для развития Восточного полигона РЖД и промышленности
Другие новости рубрики Инновации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно