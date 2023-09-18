Челябинская группа компаний "МКС" запустила серийное производство электрического оборудования для газопоршневых электростанций на замену импортным аналогам, ушедшим с российского рынка. По стоимости продукция, изготовленная на челябинском предприятии, дешевле импортных аналогов в среднем на 40%, сообщил ТАСС директор группы компаний "МКС" Максим Загорнов.

"Речь идет, в первую очередь, о сборных камерах одностороннего обслуживания, шкафах управления и панелях распределительных щитов серии ЩО-70. Раньше это оборудование собирали из компонентов зарубежных производителей (Schneider Electric, ABB, Phoenix Contact). После их ухода с российского рынка возникла острая потребность в поиске альтернативных решений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты группы компаний провели опытно-конструкторские изыскания и запустили серийное производство оборудования полностью на базе отечественных компонентов.

"В итоге при высоком уровне качества мы бюджетнее по ценнику в среднем на 40%. С учетом острой потребности рынка, цены и других факторов мы прогнозируем высокий спрос на изделия со стороны инжиниринговых компаний, а также промышленных предприятий, имеющих объекты собственной генерации", - сказал директор группы компаний.

Максим Загорнов добавил, что группа компаний также запустила серийное производство инновационных установок очистки газа "Циклон" для электростанций на замену импортным аналогам, ушедшим с российского рынка.

Группа компаний "МКС" - одна из ведущих инжиниринговых компаний России, обладающая 18-летним опытом по реализации комплексных проектов энергоснабжения. В референс-листе компании - 58 газопоршневых электростанций суммарной мощностью 350 МВт. Среди ее разработок значатся также проекты в области водородной энергетики, систем накопления энергии, производства метанола и СПГ, опреснительных установок. Кроме того, компания выпускает более 20 видов вспомогательного энергетического оборудования.