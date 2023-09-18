Началась реализация одного из крупнейших инвестпроектов Группы «Россети» – строительство на Дальнем Востоке переключательного пункта 500 кВ «Агорта», подстанции 500 кВ «Даурия» и связывающей их ЛЭП протяженностью более 280 км. Объекты необходимы для второго этапа расширения Восточного полигона РЖД, а также электроснабжения новых золоторудных и угольных предприятий.

Сейчас компания приступила к возведению в центре Амурской области переключательного пункта 500 кВ «Агорта» и заходов от двух действующих ЛЭП 500 кВ, которые обеспечивают энергетическую связь между Зейской ГЭС и главным центром питания региона – подстанцией 500 кВ «Амурская».

На следующем этапе будет построена подстанция 500 кВ «Даурия» (мощность – 501 МВА) и линия электропередачи 500 кВ, которая соединит ее с «Агортой». Трасса ЛЭП пройдет по горнотаежной местности (перепад высот – от 200 до 850 м), пересечет долины нескольких рек.

От «Даурии» построят две линии электропередачи 220 кВ до действующей подстанции 220 кВ «Сковородино», которая участвует в электроснабжении газопровода «Сила Сибири». Планируется также реконструкция этого энергообъекта. Кроме того, будет осуществлен перевод ЛЭП 220 кВ тягового транзита Транссиба на новый центр питания 500 кВ.

Проект позволит существенно увеличить пропускную способность сетей в западном энергорайоне Амурской области. Благодаря этому будут созданы условия для увеличения пропускной способности Восточного полигона РЖД, разработки золоторудного месторождения Таборное и угольного месторождения Сыллахское (ТОР «Южная Якутия»).

Таким образом, Приамурье станет самой масштабной стройплощадкой в сетевом комплексе Дальнего Востока. «Россети» сейчас реализуют в регионе еще один крупный проект для электроснабжения Амурского газохимического комплекса, который является резидентом одноименной ТОР. Предприятие будет получать сырье с Амурского газоперерабатывающего завода, входящего в технологическую цепочку «Силы Сибири». В 2023 году компания планирует поставить под напряжение переключательный пункт 500 кВ «Химкомбинат», от которого будет запитан потребитель.