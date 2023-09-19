Движение трамваев по ул. Шаболовка приостановят с 23 сентября до конца ноября из-за реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Историческое трамвайное депо имени Апакова действует в центре Москвы с 1909 года. Мы продолжаем его масштабную реконструкцию и готовимся к укладке новых путей. После обновления депо станет самым современным и сможет обслуживать трамваи последнего поколения. Чтобы приступить к новому этапу реконструкции, приостанавливаем движение трамваев по Шаболовке до конца ноября», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках работ полностью переложат подземные коммуникации, проходящие под трамвайными путями; обновят рельсы и шпалы; уложат новые стрелочные переводы для заезда трамваев в депо.

«Эти работы невозможно делать только по выходным. Движение трамваев по ул. Шаболовка будет на время перекрыто полностью. Маршруты №14, 26 и 47 поменяются с 23 сентября. А вместо трамваев вы сможете воспользоваться автобусом №026: от метро "Октябрьская" до Духовского переулка», — отмечается в материале.

Также добавляется, что в трамвайном депо имени Апакова продолжат обновление производственного корпуса. Он готов на 60%. В будущем депо сможет обслуживать современные трамваи нового поколения.