Первое заседание управляющей компании Центра развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения «М-Тех» прошло на ТНФ-2023. На нем обсудили создание образовательно-производственного кластера, который начнет работу в 2024 году на базе Тюменского индустриального университета.

Такая возможность появилась благодаря победе ТИУ в грантовом конкурсе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования». Деятельность новой структуры будет основана на интеграции Многопрофильного колледжа ТИУ, реализующего программы среднего профессионального образования, и региональных предприятий реального сектора экономики.

Ключевыми темами заседания, которое прошло в формате круглого стола, стали направления работы «М-Тех», вопросы актуализации образовательных программ СПО и модернизации материально-технической базы университета.

Заседание возглавила председатель управляющей компании, ректор ТИУ Вероника Ефремова. Она поблагодарила индустриальных партнеров за пристальное внимание к развитию всех уровней отечественного инженерного образования.

«Хочу подчеркнуть главное наше отличие – такого количества индустриальных партнеров, как в нашем проекте, больше нет. Каждый из них играет большую роль в решении государственных задач в своей отрасли, - отметила Вероника Васильевна. – Рада, что сегодня к нам присоединяется еще один важный партнер – Корпоративный университет ПАО «Газпром Нефть», и состав управляющей компании центра расширяется до шести участников».

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного кластера «Центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения Тюменской области «М-ТЕХ».

Подписи в документе поставили генеральный директор ПАО «Тюменские моторостроители» Станислав Гуц, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов, директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин, генеральный директор ООО «Газпромнефть-Заполярье» Владимир Крупеников, генеральный директор ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» Артем Тепляков, руководитель направления по развитию системы профессионального обучения Корпоративного университета ПАО «Газпром Нефть» Булат Зарипов и ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

Стороны отметили, что такое взаимодействие позволит поднять престиж рабочей профессии в отрасли нефтегазового машиностроения, повысить уровень профессиональной мотивации выпускников и компетенций педагогических работников университета, модернизировать материально-техническую базу вуза для подготовки специалистов со средним профобразованием.

«Отрадно, что Тюменская область так уверенно входит в этот уникальный проект, который объединяет крупных работодателей и образовательные организации в единую команду. Думаю, что таким образом, расширяя состав влиятельных и заинтересованных участников, мы выполним нашу амбициозную миссию – обеспечим наш любимый регион высококвалифицированными кадрами», – подчеркнула начальник управления Департамента образования и науки Тюменской области Елена Лугачева.

Напомним, на создание Центра вуз выиграл грант в размере 100 миллионов рублей. В следующем году на базе Многопрофильного колледжа ТИУ будут оборудованы 7 новых лабораторий, полигон, а также дооснащены и модернизированы существующие. С 2024 года 30 образовательных программ колледжа обновятся с учетом потребностей индустриальных партнеров, актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников и развитием технологий. По ним будут обучаться около 2000 студентов.