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Производители и поставщики сырья и проката цветных металлов примут участие в Металл-Экспо-2023

19 сентября 2023, 17:15 350 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

Широкий спектр производителей и поставщиков сырья и проката цветных металлов из России, Китая и ряда других стран представят свои возможности на 29-й Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2023", которая пройдет 7-10 ноября в московском ЦВК "Экспоцентр".

Среди них: КУМЗ (стенд 21D34), КУЗОЦМ (21D05), Алюминий Металлург Рус (21B33), ВСМПО-Ависма (21C33), Завод Красный Выборжец (33M17), Ступинская МК (21C32), Урало-Сибирская профильная компания (82D04), Кольчугинский завод специальных сплавов (23A23), БК-Алпроф (81B33), СУМЗ (22B33), Алунекст (23D51), Брасберг (81C16), ЗЦМ Проммаш (23C52), Русатом МеталлТех (21D07), Челябинский Цинковый Завод (22B33) и др.

В рамках деловой программы выставки:

  • 7 ноября Центр по развитию цинка проведет научно-технический семинар «Цинк-защита от коррозии»
  • 9 ноября пройдет круглый стол производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов, на котором его участники обменяются мнениями о текущей ситуации на рынках сырья и проката цветных металлов и дадут прогнозы на ближайший период, расскажут о направлениях развития производства и потребления цветных металлов в РФ и о совершенствовании взаимодействия производителей и металлотрейдеров.

Кроме того, крупнейшие отечественные производители цветных металлов 7 ноября на площадке "Металл-Экспо" примут участие в совещании Координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли РФ.

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Метки: МЕТАЛЛ-ЭКСПО
Отрасль: Металлургия 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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