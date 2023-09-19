Широкий спектр производителей и поставщиков сырья и проката цветных металлов из России, Китая и ряда других стран представят свои возможности на 29-й Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2023", которая пройдет 7-10 ноября в московском ЦВК "Экспоцентр".

Среди них: КУМЗ (стенд 21D34), КУЗОЦМ (21D05), Алюминий Металлург Рус (21B33), ВСМПО-Ависма (21C33), Завод Красный Выборжец (33M17), Ступинская МК (21C32), Урало-Сибирская профильная компания (82D04), Кольчугинский завод специальных сплавов (23A23), БК-Алпроф (81B33), СУМЗ (22B33), Алунекст (23D51), Брасберг (81C16), ЗЦМ Проммаш (23C52), Русатом МеталлТех (21D07), Челябинский Цинковый Завод (22B33) и др.

В рамках деловой программы выставки:

7 ноября Центр по развитию цинка проведет научно-технический семинар «Цинк-защита от коррозии»

Центр по развитию цинка проведет научно-технический семинар «Цинк-защита от коррозии» 9 ноября пройдет круглый стол производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов, на котором его участники обменяются мнениями о текущей ситуации на рынках сырья и проката цветных металлов и дадут прогнозы на ближайший период, расскажут о направлениях развития производства и потребления цветных металлов в РФ и о совершенствовании взаимодействия производителей и металлотрейдеров.

Кроме того, крупнейшие отечественные производители цветных металлов 7 ноября на площадке "Металл-Экспо" примут участие в совещании Координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли РФ.