В "Нижновэнерго" состоялась II региональная Коллегия

В середине сентября в «Нижновэнерго» прошла очередная региональная Коллегия, на которой обсуждались итоги деятельности компании за первое полугодие и определены первоочередные задачи до конца 2023 года. В заседании приняли участие руководители управления и начальники районов электрических сетей.

Открыл мероприятие заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров. В своем докладе он обозначил основные стратегические задачи филиала и рассказал про этапы их реализации.

Далее обсуждались мероприятия по снижению аварийности, вопросы строительства высокоавтоматизированных РЭС, недопущения производственного травматизма, реализации инвестиционной программы, антитеррористической защищенности объектов компании, обеспечения экономической безопасности, реализации кадровой и молодежной политики. Куратор филиала Владимир Пахомов по всему спектру задач дал коллегам указания и рекомендации.

В завершении 10 лучших сотрудников были награждены почетными грамотами за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и высокие результаты среди других районов электрических сетей.