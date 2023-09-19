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В "Нижновэнерго" состоялась II региональная Коллегия

19 сентября 2023, 14:00 383 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
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В середине сентября в «Нижновэнерго» прошла очередная региональная Коллегия, на которой обсуждались итоги деятельности компании за первое полугодие и определены первоочередные задачи до конца 2023 года. В заседании приняли участие руководители управления и начальники районов электрических сетей.

Открыл мероприятие заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров. В своем докладе он обозначил основные стратегические задачи филиала и рассказал про этапы их реализации.

Далее обсуждались мероприятия по снижению аварийности, вопросы строительства высокоавтоматизированных РЭС, недопущения производственного травматизма, реализации инвестиционной программы, антитеррористической защищенности объектов компании, обеспечения экономической безопасности, реализации кадровой и молодежной политики. Куратор филиала Владимир Пахомов по всему спектру задач дал коллегам указания и рекомендации.

В завершении 10 лучших сотрудников были награждены почетными грамотами за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и высокие результаты среди других районов электрических сетей.

«Цели на конец текущего года и начало 2024 амбициозные. Только личное погружение каждого руководителя в общее дело и командная работа позволят достигнуть задуманных результатов в срок. Желаю всем безаварийной работы!» – подвел итоги заседания заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, НИЖНОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
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